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Кафанов назначен на пост главного тренера «Ростова»

  /   Обновлено: 26 октября 2021 15:12
Спорт
Кафанов назначен на пост главного тренера «Ростова»
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ростов-на-Дону, 26 октября. Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о назначении Виталия Кафанова на пост главного тренера команды. Заур Тедеев назначен старшим тренером основного состава.

Кафанов работал в «Ростове» в течение двух лет — с 2015 по 2017 год. Вернулся в ростовскую команду 61-летний специалист в 2019 году.

«Ростов» начинал сезон-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Валерия Карпина, который в результате покинул пост главного тренера, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной страны. По его словам, совмещать работу в клубе и национальной команде было сложно. Пришедший на смену Карпину Юрий Семин покинул должность наставника почти через месяц после назначения.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» после 12 туров занимает 12-ю строчку.

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