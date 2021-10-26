Кафанов назначен на пост главного тренера «Ростова»

Ростов-на-Дону, 26 октября. Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о назначении Виталия Кафанова на пост главного тренера команды. Заур Тедеев назначен старшим тренером основного состава.

Кафанов работал в «Ростове» в течение двух лет — с 2015 по 2017 год. Вернулся в ростовскую команду 61-летний специалист в 2019 году.

«Ростов» начинал сезон-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Валерия Карпина, который в результате покинул пост главного тренера, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной страны. По его словам, совмещать работу в клубе и национальной команде было сложно. Пришедший на смену Карпину Юрий Семин покинул должность наставника почти через месяц после назначения.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» после 12 туров занимает 12-ю строчку.