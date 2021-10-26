Кабмин выделил на поддержку здравоохранения дополнительные 56 млрд рублей

Москва, 26 октября. Свыше 56 млрд рублей дополнительно поступит на поддержку здравоохранения в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам главы кабмина, в первую очередь денежные средства предназначены для оказания помощи заразившимся коронавирусом. Граждане продолжат получать лечение абсолютно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации.

«Необходимо реализовать резерв и возможности нашей системы здравоохранения», — подчеркнул Мишустин.

Все необходимые для этих целей документы уже подписаны, подчеркнул председатель правительства.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно. Эта мера не является локдауном — она направлена на разрыв цепочек передачи коронавирусной инфекции, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.