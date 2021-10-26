Колонна из 60 грузовиков с иранским топливом пересекла границу Сирии и Ливана

Бейрут, 26 октября. Свыше 60 бензовозов пересекли сирийско-ливанскую границу в направлении Бейрута. В цистернах перевозились мазут и бензин.

Поставки топлива из Ирана в Ливан начались в сентябре 2021 года, когда аналогичный рейд совершили 20 грузовиков. Сперва продукты нефтепереработки доставляются танкерами в сирийский порт Баниас во избежание распространения на Ливан санкций за прямую торговлю с Тегераном. Затем груз сливается в автоцистерны, которые после этого двигаются в восточную ливанскую долину Бекаа.

Last night, the 21st consignment of #Iran fuel for #Lebanon, suffering from the energy crisis, departed from #Syria.

A column of 60 tank trucks delivered about 60 million tons of fuel to the country.

???? pic.twitter.com/LhiXfj6GCi — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 22, 2021

Курирует перевозки ливанское шиитское движение «Хезболла», причем данные поставки не согласованы с официальным руководством и производятся в частном порядке.

Распределение поставленного топлива происходит через ассоциацию Al-Qard Al-Hasan, находящуюся под американскими санкциями. Декларируется, что спасателям и медучреждениям бензин и мазут для электрогенераторов отпускаются бесплатно. В то же время рядовые сирийцы вынуждены платить вперед за нефтепродукты без каких-либо гарантий, что уже привело к беспорядкам в северном городе Хермель: граждане отдали деньги за топливо, однако не получили его из-за истощения свободных резервов Al-Qard Al-Hasan.

Feted with petals, Hezbollah brings Iranian fuel into Lebanon https://t.co/3oc35rLubH

So much for the sanctions...

“This is a great thing for us. We broke the siege of America & foreign countries. We are working with the help of God & our great mother Iran“ — RN2019 (@RN20191) October 25, 2021

С осени 2019 года Ливан страдает от острого финансового кризиса, спровоцированного неустойчивой экономической моделью государства и борьбой властных группировок. В число ярких проявлений данной ситуации, помимо недоступности медикаментов, банковских услуг, продовольствия, входит и топливный кризис.

Ливан в настоящее время способен обеспечить поставки электричества для населения лишь несколько часов в сутки из-за ограниченного количества имеющегося горючего, которое приобретается у Ирака и Ирана. В конце октября стало известно, что Бейрут намерен заключить соглашение о закупке газа в Египте и непосредственно электроэнергии в Иордании. В настоящий момент подавляющее большинство ливанских граждан при возможности прибегают к использованию частных генераторов.

#BREAKING



????#LEBANON: TONIGHT! BEIRUT IN DARKNESS!

LEBANESE POWER NETWORK SHUTDOWN!



Due to fuel shortages amid financial crisis, al-Zahrani & Deir Amar electricity plants shut down. Citizens will have to rely on private generators, which use scarce diesel#BreakingNews #Video pic.twitter.com/iqzsaSo9Ia — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 9, 2021

Другой же стороной этой проблемы является нехватка бензина для транспорта, что резко ограничило мобильность работающего населения. В предыдущие месяцы перед автозаправками наблюдались протяженные очереди автомобилей, среди ливанцев периодически происходили конфликты.