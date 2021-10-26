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Колонна из 60 грузовиков с иранским топливом пересекла границу Сирии и Ливана
Весь мир
Колонна из 60 грузовиков с иранским топливом пересекла границу Сирии и Ливана
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Бейрут, 26 октября. Свыше 60 бензовозов пересекли сирийско-ливанскую границу в направлении Бейрута. В цистернах перевозились мазут и бензин.

Поставки топлива из Ирана в Ливан начались в сентябре 2021 года, когда аналогичный рейд совершили 20 грузовиков. Сперва продукты нефтепереработки доставляются танкерами в сирийский порт Баниас во избежание распространения на Ливан санкций за прямую торговлю с Тегераном. Затем груз сливается в автоцистерны, которые после этого двигаются в восточную ливанскую долину Бекаа.

Курирует перевозки ливанское шиитское движение «Хезболла», причем данные поставки не согласованы с официальным руководством и производятся в частном порядке.

Распределение поставленного топлива происходит через ассоциацию Al-Qard Al-Hasan, находящуюся под американскими санкциями. Декларируется, что спасателям и медучреждениям бензин и мазут для электрогенераторов отпускаются бесплатно. В то же время рядовые сирийцы вынуждены платить вперед за нефтепродукты без каких-либо гарантий, что уже привело к беспорядкам в северном городе Хермель: граждане отдали деньги за топливо, однако не получили его из-за истощения свободных резервов Al-Qard Al-Hasan.

С осени 2019 года Ливан страдает от острого финансового кризиса, спровоцированного неустойчивой экономической моделью государства и борьбой властных группировок. В число ярких проявлений данной ситуации, помимо недоступности медикаментовбанковских услуг, продовольствия, входит и топливный кризис.

Ливан в настоящее время способен обеспечить поставки электричества для населения лишь несколько часов в сутки из-за ограниченного количества имеющегося горючего, которое приобретается у Ирака и Ирана. В конце октября стало известно, что Бейрут намерен заключить соглашение о закупке газа в Египте и непосредственно электроэнергии в Иордании. В настоящий момент подавляющее большинство ливанских граждан при возможности прибегают к использованию частных генераторов.

Другой же стороной этой проблемы является нехватка бензина для транспорта, что резко ограничило мобильность работающего населения. В предыдущие месяцы перед автозаправками наблюдались протяженные очереди автомобилей, среди ливанцев периодически происходили конфликты.

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