Экс-министр экономики Молдавии Муравский: Кишиневу не потянуть газ по рыночной цене

Санкт-Петербург, 26 октября. Бывший министр экономики Молдавии Александр Муравский поднял в эфире Медиагруппы «Патриот» темы лавирования Кишинева в вопросах закупки природного газа, гашения старых долгов перед Россией и технических возможностей ГТС страны.

Молдавские власти задолжали Российской Федерации порядка 709 млн долларов за поставки голубого топлива, однако сейчас эта тема не слишком охотно поднимается в политических кругах государства, а нынешнее правительство пытается дистанцироваться от долга при проведении переговоров с «Газпромом» по поводу нового контракта.

Сейчас между странами действует соглашение длиной в месяц, которое было подписано в конце сентября. Кишинев покупает газ по цене в 790 долларов за тысячу кубических метров. Представители отечественного холдинга готовы пролонгировать контракт и дать скидку в 25%, если республика погасит долги.

«Но существует проблема цены. Цена зашкаливает за 1000 долларов. Это цена, которую экономика Молдавии не выдержит. Она 790 не выдержит, которые предлагает "Газпром", а тут 1000 долларов. Платить даже 600 с обязательствами — выплаты долга нужно по возможности растянуть на 5 лет. По этому поводу можно договориться, но нужна добрая воля со стороны переговорщиков, как со стороны Молдавии, так и "Газпрома". Я надеюсь, что следующий раунд переговоров прояснит ситуацию», — указывает на текущие проблемы в дискуссиях Муравский.

Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия ожидает активного диалога с Молдавией по газовой тематике и имеет ясную и коммерческую позицию по данному вопросу.