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Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:24
Весь мир
Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
 /  Федеральное агентство новостей

Очередные выходные в США вновь сократили количество американцев. Массовые перестрелки происходили в Чикаго, Портленде, Филадельфии и ряде других городов. В Бойсе неизвестный боевик устроил стрельбу в местном торговом центре, убив двух человек и ранив еще четверых, в том числе полицейского.

Подробнее о наиболее громких происшествиях прошедших выходных — в дайджесте международной редакции ФАН.

Иллинойс

Больше всего перестрелок традиционно зафиксировано в Чикаго — 29 случаев. Три человека погибли и 26 получили ранения.

Одна из первых перестрелок произошла в Уэст-Гарфилд-Парке в пятницу вечером. Трое неизвестных открыли огонь по 30-летнему мужчине и ранили его в ногу. Пострадавшего доставили в больницу Маунт-Синай, его состояние оценивается как тяжелое.

Пять человек были ранены в результате перестрелки тем же вечером в районе Чатем. Они находились на улице, когда по ним открыл огонь неизвестный, который впоследствии скрылся. В результате женщина и четверо мужчин получили различные повреждения, один из них находится в критическом состоянии. Нападавшего разыскивают.

Утром в субботу 15-летний мальчик был ранен в районе Парк Манор. Подросток прогуливался в квартале 6600 по Саут-Кинг-драйв, когда неизвестный подъехал на автомобиле и выстрелил. Пострадавшего доставили в детскую больницу Комера, где врачи стабилизировали его состояние. Стрелка разыскивают.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
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В субботу вечером в результате угона автомобиля в Роузленде был ранен 91-летний таксист. Мужчина сидел в своем синем Hyundai, когда несколько злоумышленников, угрожая пистолетом, приказали ему покинуть автомобиль. Несмотря на то, что он подчинился, в него несколько раз выстрелили и ранили в ногу и руку. Таксиста доставили в медцентр при Чикагском университете, его состояние оценивается как стабильное.

Мужчина, 31 год, был смертельно ранен в субботу утром в Энглвуде. Он находился на Западной 73-й улице, когда в него несколько раз выстрелили. Мужчина был доставлен в медицинский центр Чикагского университета, где врачи зафиксировали его смерть.

Двое подростков в возрасте 15 и 19 лет были ранены при попытке ограбления в субботу. По данным полиции, они договорились с 29-летним мужчиной о покупке игровой приставки. Встретившись в 3600-м квартале Северной Октавии-авеню, один из них забрал консоль, не стал платить и начал угрожать пистолетом. Мужчина также достал свое оружие и несколько раз выстрелил. В итоге 15-летний подросток получил ранение головы, а другому пуля попала в плечо. Полиция расследует подробности произошедшего.

Мужчина, 29 лет, был застрелен утром в воскресенье в Уэст-Гарфилд-парке. По данным полиции, он получил два огнестрельных ранения в грудь и был доставлен в больницу Маунт-Синай, где зафиксировали его смерть.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
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Орегон

В Портленде за выходные произошло 19 перестрелок, в которых погибли два человека и более пяти получили ранения.

В воскресенье вечером двое мужчин были убиты в районе Чайнатауна на северо-западе города. Полиция сообщила, что задержала 45-летнего мужчину, который предположительно причастен к их гибели. Расследование продолжается.

Также в воскресенье в больницу Портленда привезли мужчину с огнестрельным ранением. По словам полицейских, он отказался сотрудничать и не стал говорить, где его подстрелили. Его состояние врачи описали как удовлетворительное.

Полиция сообщила также о стрельбе в Юго-Восточном Портленде в районе двух часов ночи в воскресенье. Выехавшие на место офицеры задержали двух человек и изъяли у них полуавтоматический пистолет. Им обоим предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.

Еще одна перестрелка произошла на Норт-Хейт-авеню рано утром в субботу. Житель Портленда Питер Кнудсен рассказал, что, когда он выходил из машины друга, в него чуть не попала пуля. Неизвестные также выстрелили в его дом.

«Это очень тревожно, когда происходит с тобой. Это определенно был плохой сигнал. Я выходил из машины, попрощался с друзьями, схватил гитару, и следующее, что я помню, как раздаются выстрелы, я нырнул за авто», — рассказал он.

В данный момент никто не задержан, полиция расследует этот случай.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
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Джорджия

Массовая перестрелка произошла возле Государственного университета Форт-Вэлли в округе Пич, в ходе которой один человек погиб и семь получили ранения.

Стрельба началась в субботу во время вечеринки. В результате 27-летний Тайлер Френч скончался в больнице, еще семь молодых людей получили различные ранения. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Университет Форт-Вэлли после происшествия закрыл кампус, но впоследствии снял блокировку. Вуз также отменил два мероприятия, назначенные на выходные — завтрак и парад выпускников.

Полицейские устанавливают все обстоятельства стрельбы.

Пенсильвания

В Филадельфии за выходные один местный житель был убит и еще четверо получили ранения.

Полиция обнаружила 41-летнего мужчину, которому выстрелили в лицо утром в воскресенье недалеко от Паллас-стрит в Западной Филадельфии. Медики констатировали его смерть на месте происшествия.

В воскресенье в доме 800 Бруклин-стрит 20-летний мужчина был ранен в живот и правое бедро. По данным полиции, он был доставлен в пресвитерианский медицинский центр Пенсильвании в критическом состоянии.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
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В субботу утром 22-летний мужчина был дважды ранен в лицо в районе Эссингтон-авеню на юго-западе Филадельфии. Врачи оценивают его состояние как критическое. Полиция разыскивает стрелявшего.

В городе Нью Касл в результате перестрелки два человека погибли и один был ранен. В субботу утром полиция приехала на вызов по поводу стрельбы в Норт-Либерти-стрит. Там они обнаружили 31-летнего Ан-Тайна Джонсона мертвым в перевернутой машине. На месте происшествия чуть дальше по дороге был найден другой автомобиль, в котором были пулевые отверстия, но водителя не было. По данным правоохранителей, между мужчинами произошла перестрелка из-за давнего конфликта.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
Pr Scr maps.google.com /

Позже в одну из городских больниц обратился мужчина с огнестрельным ранением, который в дальнейшем скончался. Полиция расследует оба случая, на данный момент никто не задержан.

Луизиана

В городе Батон-Руж за выходные погибли пять человек в результате домашнего насилия.

В пятницу вечером на Пекан-Три-Драйв мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Аналогичный случай произошел в воскресенье вечером. Местный житель убил подругу и потом покончил с собой.

Еще один случай произошел на Метайри-lрайв. Полицейские сообщили, что девушка застрелила своего бойфренда Дарио Стэнли после ссоры.

В 2020 году в округе было зарегистрировано 19 смертей от домашнего насилия, что является рекордным показателем. В этом году за два месяца до конца года было зарегистрировано 33 подобных случая.

Айдахо

Крупный случай массовой перестрелки произошел в торговом центре Boise Towne Square в городе Бойс.

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ТЦ. В результате два человека были убиты и четверо ранены, в том числе полицейский, который пытался остановить преступника. Сам стрелявший также пострадал в перестрелке и находится в критическом состоянии.

Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения
Pr Scr maps.google.com /

Офицеры не сообщили СМИ никакой другой информации о жертвах или подозреваемом, заявив лишь, что расследование продолжается. Правоохранители также опровергли слухи о том, что четверо стрелков ожидали нападения в других районах города.

«В настоящее время мы действительно не можем говорить о какой-либо мотивации, стоящей за этим», — сказал начальник полиции Бойсе Райан Ли.

Мэр Бойсе Лорен Маклин попросила СМИ оставить в покое родственников жертв и пострадавших и поблагодарила полицейских за проделанную работу по обезвреживанию преступника.

«Бесчисленное множество людей оказались в ситуации, которую они никогда не ожидали. Вы показали в трудный момент, насколько вам не все равно и что вы готовы сделать, чтобы поддержать незнакомых людей и позаботиться о них», — сказала она.

Согласно последним данным сайта, который отслеживает массовые расстрелы в США, с начала года произошло 692 «масс-шутинга», в которых погибли 774 и ранено 2,6 тыс.

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