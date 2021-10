Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 13 человек, больше 40 получили ранения

Очередные выходные в США вновь сократили количество американцев. Массовые перестрелки происходили в Чикаго, Портленде, Филадельфии и ряде других городов. В Бойсе неизвестный боевик устроил стрельбу в местном торговом центре, убив двух человек и ранив еще четверых, в том числе полицейского.

Подробнее о наиболее громких происшествиях прошедших выходных — в дайджесте международной редакции ФАН.

Иллинойс

Больше всего перестрелок традиционно зафиксировано в Чикаго — 29 случаев. Три человека погибли и 26 получили ранения.

Three people were killed and 26 others were wounded in shootings across Chicago over the weekend.https://t.co/52ZEnCwRR6 — WBBM Newsradio (@WBBMNewsradio) October 25, 2021

Одна из первых перестрелок произошла в Уэст-Гарфилд-Парке в пятницу вечером. Трое неизвестных открыли огонь по 30-летнему мужчине и ранили его в ногу. Пострадавшего доставили в больницу Маунт-Синай, его состояние оценивается как тяжелое.

Пять человек были ранены в результате перестрелки тем же вечером в районе Чатем. Они находились на улице, когда по ним открыл огонь неизвестный, который впоследствии скрылся. В результате женщина и четверо мужчин получили различные повреждения, один из них находится в критическом состоянии. Нападавшего разыскивают.

Утром в субботу 15-летний мальчик был ранен в районе Парк Манор. Подросток прогуливался в квартале 6600 по Саут-Кинг-драйв, когда неизвестный подъехал на автомобиле и выстрелил. Пострадавшего доставили в детскую больницу Комера, где врачи стабилизировали его состояние. Стрелка разыскивают.

Pr Scr maps.google.com /

В субботу вечером в результате угона автомобиля в Роузленде был ранен 91-летний таксист. Мужчина сидел в своем синем Hyundai, когда несколько злоумышленников, угрожая пистолетом, приказали ему покинуть автомобиль. Несмотря на то, что он подчинился, в него несколько раз выстрелили и ранили в ногу и руку. Таксиста доставили в медцентр при Чикагском университете, его состояние оценивается как стабильное.

Мужчина, 31 год, был смертельно ранен в субботу утром в Энглвуде. Он находился на Западной 73-й улице, когда в него несколько раз выстрелили. Мужчина был доставлен в медицинский центр Чикагского университета, где врачи зафиксировали его смерть.

Двое подростков в возрасте 15 и 19 лет были ранены при попытке ограбления в субботу. По данным полиции, они договорились с 29-летним мужчиной о покупке игровой приставки. Встретившись в 3600-м квартале Северной Октавии-авеню, один из них забрал консоль, не стал платить и начал угрожать пистолетом. Мужчина также достал свое оружие и несколько раз выстрелил. В итоге 15-летний подросток получил ранение головы, а другому пуля попала в плечо. Полиция расследует подробности произошедшего.

Мужчина, 29 лет, был застрелен утром в воскресенье в Уэст-Гарфилд-парке. По данным полиции, он получил два огнестрельных ранения в грудь и был доставлен в больницу Маунт-Синай, где зафиксировали его смерть.

Pr Scr maps.google.com /

Орегон

В Портленде за выходные произошло 19 перестрелок, в которых погибли два человека и более пяти получили ранения.

Portland police said there were 19 shootings in the city this weekend. One shooting was deadly, two others resulted in injuries, and suspects were arrested in three of the incidents.https://t.co/0xLweeTk1Y — KATU News (@KATUNews) October 25, 2021

В воскресенье вечером двое мужчин были убиты в районе Чайнатауна на северо-западе города. Полиция сообщила, что задержала 45-летнего мужчину, который предположительно причастен к их гибели. Расследование продолжается.

Также в воскресенье в больницу Портленда привезли мужчину с огнестрельным ранением. По словам полицейских, он отказался сотрудничать и не стал говорить, где его подстрелили. Его состояние врачи описали как удовлетворительное.

Полиция сообщила также о стрельбе в Юго-Восточном Портленде в районе двух часов ночи в воскресенье. Выехавшие на место офицеры задержали двух человек и изъяли у них полуавтоматический пистолет. Им обоим предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.

Еще одна перестрелка произошла на Норт-Хейт-авеню рано утром в субботу. Житель Портленда Питер Кнудсен рассказал, что, когда он выходил из машины друга, в него чуть не попала пуля. Неизвестные также выстрелили в его дом.

«Это очень тревожно, когда происходит с тобой. Это определенно был плохой сигнал. Я выходил из машины, попрощался с друзьями, схватил гитару, и следующее, что я помню, как раздаются выстрелы, я нырнул за авто», — рассказал он.

В данный момент никто не задержан, полиция расследует этот случай.

Pr Scr maps.google.com /

Джорджия

Массовая перестрелка произошла возле Государственного университета Форт-Вэлли в округе Пич, в ходе которой один человек погиб и семь получили ранения.

1 dead, 7 injured in a shooting at an off-campus party during Fort Valley State University's homecoming weekend, authorities say. https://t.co/VctsykH7Z3 — NBCBLK (@NBCBLK) October 23, 2021

Стрельба началась в субботу во время вечеринки. В результате 27-летний Тайлер Френч скончался в больнице, еще семь молодых людей получили различные ранения. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Университет Форт-Вэлли после происшествия закрыл кампус, но впоследствии снял блокировку. Вуз также отменил два мероприятия, назначенные на выходные — завтрак и парад выпускников.

NEW DETAILS: 7 injured, 1 dead after an off-campus shooting. Freshman Cori Rainey says she and her friends tried to run and then the shooting started again. More on the investigation and heightened security at Fort Valley State University. @13wmaznews pic.twitter.com/WfYHKPFceo — Ashlyn Webb (@ashlyntwebb) October 24, 2021

Полицейские устанавливают все обстоятельства стрельбы.

Пенсильвания

В Филадельфии за выходные один местный житель был убит и еще четверо получили ранения.

A man was killed and four others were wounded in weekend violence across Philadelphia. https://t.co/yaWbDEZqfv — MetroPhilly (@MetroPhilly) October 24, 2021

Полиция обнаружила 41-летнего мужчину, которому выстрелили в лицо утром в воскресенье недалеко от Паллас-стрит в Западной Филадельфии. Медики констатировали его смерть на месте происшествия.

В воскресенье в доме 800 Бруклин-стрит 20-летний мужчина был ранен в живот и правое бедро. По данным полиции, он был доставлен в пресвитерианский медицинский центр Пенсильвании в критическом состоянии.

Pr Scr maps.google.com /

В субботу утром 22-летний мужчина был дважды ранен в лицо в районе Эссингтон-авеню на юго-западе Филадельфии. Врачи оценивают его состояние как критическое. Полиция разыскивает стрелявшего.

В городе Нью Касл в результате перестрелки два человека погибли и один был ранен. В субботу утром полиция приехала на вызов по поводу стрельбы в Норт-Либерти-стрит. Там они обнаружили 31-летнего Ан-Тайна Джонсона мертвым в перевернутой машине. На месте происшествия чуть дальше по дороге был найден другой автомобиль, в котором были пулевые отверстия, но водителя не было. По данным правоохранителей, между мужчинами произошла перестрелка из-за давнего конфликта.

Pr Scr maps.google.com /

Позже в одну из городских больниц обратился мужчина с огнестрельным ранением, который в дальнейшем скончался. Полиция расследует оба случая, на данный момент никто не задержан.

Луизиана

В городе Батон-Руж за выходные погибли пять человек в результате домашнего насилия.

Domestic violence deaths surge in EBR Parish. Five are dead over the weekend alone. @WBRZ https://t.co/uusK76kH7j — Chris Nakamoto WBRZ (@ChrisNakamoto) October 25, 2021

В пятницу вечером на Пекан-Три-Драйв мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Аналогичный случай произошел в воскресенье вечером. Местный житель убил подругу и потом покончил с собой.

Еще один случай произошел на Метайри-lрайв. Полицейские сообщили, что девушка застрелила своего бойфренда Дарио Стэнли после ссоры.

В 2020 году в округе было зарегистрировано 19 смертей от домашнего насилия, что является рекордным показателем. В этом году за два месяца до конца года было зарегистрировано 33 подобных случая.

Айдахо

Крупный случай массовой перестрелки произошел в торговом центре Boise Towne Square в городе Бойс.

Mass shooting at Idaho mall that killed two and injured four including a cop ends in police shootout: Gunman remains in critical condition

via https://t.co/ukePCFr1gS https://t.co/uEoxnJwd6i — MSM is Pravda ???? (@RitchieJodi) October 26, 2021

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям ТЦ. В результате два человека были убиты и четверо ранены, в том числе полицейский, который пытался остановить преступника. Сам стрелявший также пострадал в перестрелке и находится в критическом состоянии.

Pr Scr maps.google.com /

Офицеры не сообщили СМИ никакой другой информации о жертвах или подозреваемом, заявив лишь, что расследование продолжается. Правоохранители также опровергли слухи о том, что четверо стрелков ожидали нападения в других районах города.

«В настоящее время мы действительно не можем говорить о какой-либо мотивации, стоящей за этим», — сказал начальник полиции Бойсе Райан Ли.

BREAKING: Six people injured, including officer, after report of shooting reports at Boise Towne Square Mall https://t.co/huw6FAC6Bf pic.twitter.com/N1ECmaCJgH — CBS2 News (@CBS2Boise) October 25, 2021

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/5baStQFkKr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 25, 2021

Мэр Бойсе Лорен Маклин попросила СМИ оставить в покое родственников жертв и пострадавших и поблагодарила полицейских за проделанную работу по обезвреживанию преступника.

«Бесчисленное множество людей оказались в ситуации, которую они никогда не ожидали. Вы показали в трудный момент, насколько вам не все равно и что вы готовы сделать, чтобы поддержать незнакомых людей и позаботиться о них», — сказала она.

Согласно последним данным сайта, который отслеживает массовые расстрелы в США, с начала года произошло 692 «масс-шутинга», в которых погибли 774 и ранено 2,6 тыс.