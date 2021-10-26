В Омске госавтоинспекторы отвезли в больницу задыхающегося младенца

Омск, 26 октября. Правоохранители помогли экстренно довезти до больницы задыхающегося девятимесячного мальчика, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Инцидент произошел в районе автодороги Омск — Муромцево. По информации ведомства, к двум инспекторам ДПС обратился мужчина с просьбой о помощи. Он рассказал, что в его машине сидит жена с маленьким задыхающимся сыном, у которого была высокая температура, и их необходимо было экстренно довезти в областную детскую больницу.

Госавтоинспекторы пересадили женщину с ребенком в служебный автомобиль, включили спецсигналы и без препятствий привезли их в медучреждение. Врачи успели вовремя оказать мальчику первую помощь. На данный момент он находится под тщательным наблюдением специалистов. Родители поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за спасения своего ребенка.

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