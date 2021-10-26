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В Омске госавтоинспекторы отвезли в больницу задыхающегося младенца
Общество
В Омске госавтоинспекторы отвезли в больницу задыхающегося младенца
пресс-служба администрации Краснодара

Омск, 26 октября. Правоохранители помогли экстренно довезти до больницы задыхающегося девятимесячного мальчика, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Инцидент произошел в районе автодороги Омск — Муромцево. По информации ведомства, к двум инспекторам ДПС обратился мужчина с просьбой о помощи. Он рассказал, что в его машине сидит жена с маленьким задыхающимся сыном, у которого была высокая температура, и их необходимо было экстренно довезти в областную детскую больницу.

Госавтоинспекторы пересадили женщину с ребенком в служебный автомобиль, включили спецсигналы и без препятствий привезли их в медучреждение. Врачи успели вовремя оказать мальчику первую помощь. На данный момент он находится под тщательным наблюдением специалистов. Родители поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за спасения своего ребенка.

Во Владивостоке полицейский спас пропавшего на озере Ханка мальчика, сообщал ФАН. Руководитель СУ СК РФ по Приморскому краю Владимир Фомин вручил герою благодарственное письмо.

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омск спасение ребенка хорошие новости россии
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