В Республике Марий Эл просят о поддержке общепита

Йошкар-Ола, 26 октября. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в регионе в Марий Эл до 1 декабря приостанавливается работа общепита. Местные блогеры решили поддержать работников этой сферы, отобедав в кафе или ресторане и отметившись хэштегом #ПоддержимОбщепит. Об этом сообщило издание «Медиапоток».

Сейчас, когда по всему миру общепит переживает тяжелые времена, поддержка особенно важна. Дополнительные ограничения, такие как QR-коды, помогли снизить потоки горожан в общественных местах, но при этом упала и выручка рестораторов. Блогер Валентин Севастьянов предложил поддержать общепит походом на обед или завтрак. Сам он сходил в кафе Terrassa, отметив заведение в социальных сетях хэштегом #ПоддержимОбщепит.

Добрую эстафету поддержал руководитель клининговой компании Денис Клименчук. Вместе с сыном он посетил ресторан Montresor, также прикрепив к своему посту соответствующий хэштег.

Ранее ФАН сообщал, что московский мэр Сергей Собянин утвердил дополнительные меры антикризисной помощи для предпринимателей, работающих в общепите. Новый пакет поддержки позволил облегчить финансовую ситуацию для бизнеса на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.