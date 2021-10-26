Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 17:39
17:38
Происшествия
Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
17:36
Происшествия
В Калужской области суд приговорил интернет-педофила к 15 годам колонии
17:36
Общество
Власти Москвы ожидают пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
17:36
Общество
Краснодарские онкологи успешно пересадили кожу на лице маленькой американке Луне Феннер
17:34
Экономика
Застройщики не торопятся начинать продажи квартир в элитных домах Москвы
17:31
Общество
Ростовские власти поддержали предложение поднять стоимость проезда в автобусах
17:30
Общество
Историк Агишева объяснила, зачем Гитлер в 1941-м хотел поскорее уничтожить Севастополь
17:27
Общество
Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
17:22
Общество
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
17:22
Происшествия
Уральского прокурора привязали к авто и протащили по дороге под Курганом
Все новости

В Республике Марий Эл просят о поддержке общепита
Общество
В Республике Марий Эл просят о поддержке общепита
pixabay.com  /  pixabay.com

Йошкар-Ола, 26 октября. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в регионе в Марий Эл до 1 декабря приостанавливается работа общепита. Местные блогеры решили поддержать работников этой сферы, отобедав в кафе или ресторане и отметившись хэштегом #ПоддержимОбщепит. Об этом сообщило издание «Медиапоток».

Сейчас, когда по всему миру общепит переживает тяжелые времена, поддержка особенно важна. Дополнительные ограничения, такие как QR-коды, помогли снизить потоки горожан в общественных местах, но при этом упала и выручка рестораторов. Блогер Валентин Севастьянов предложил поддержать общепит походом на обед или завтрак. Сам он сходил в кафе Terrassa, отметив заведение в социальных сетях хэштегом #ПоддержимОбщепит.

Добрую эстафету поддержал руководитель клининговой компании Денис Клименчук. Вместе с сыном он посетил ресторан Montresor, также прикрепив к своему посту соответствующий хэштег.

Ранее ФАН сообщал, что московский мэр Сергей Собянин утвердил дополнительные меры антикризисной помощи для предпринимателей, работающих в общепите. Новый пакет поддержки позволил облегчить финансовую ситуацию для бизнеса на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Республике Марий Эл просят о поддержке общепита
россия марий эл общепит ковидные ограничения
Комментировать