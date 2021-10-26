Юрист Глушко объяснил, кого впускать в свой дом обязан каждый россиянин

Россияне крепко убеждены: мой дом — моя крепость, а вопрос, кого впускать в свое жилище, а кого — нет, — дело личное. Однако собственники квадратных метров должны понимать, что в ряде случаев они просто обязаны открыть дверь незнакомцам. А в отдельных ситуациях проникнуть в помещение могут и без присутствия хозяина жилья. Кого впускать в свой дом обязан каждый россиянин, рассказал корреспонденту ФАН юрист Илья Глушко.

По словам специалиста, войти в квартиру или дом в случае необходимости имеют право представители некоторых служб. Например — полиции, МЧС и пожарной службы. Сюда же можно добавить судебных приставов и представителей сферы ЖКХ. При этом препятствовать им собственник не имеет права. Однако и тут есть свои тонкости.

vologda-oblast.ru / Правительство Вологодской области

Согласно действующему законодательству, сотрудники полиции не могут войти в помещение, не предоставив ордер. Единственная причина, которая позволяет игнорировать это правило, — основание полагать, что кому-то в квартире угрожает опасность или за дверьми находится преступник.

«Если же не впустить этих ребят через дверь, то ее с большой вероятностью выбьют или войдут в помещение через окно. Ведь у них есть основание полагать, что в данной квартире скрывается преступник или имеется угроза чей-то жизни. Кстати, если полицейские ошиблись, то они уйдут, а собственник, скорее всего, примет от них извинения. Получить компенсацию за моральный и материальный ущерб от правоохранителей получится лишь в том случае, если, прежде чем открыть входную дверь, собственник включит камеру на телефоне», — прокомментировал юрист.

Он добавил, что помимо работников полиции аналогичными полномочиями обладают сотрудники Росгвардии и ФСБ России.

Еще одна категория граждан, которым должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение — представители МЧС и пожарные. Причем они вправе войти как в открытое помещение, так и проникнуть в закрытое, уточнил Глушко. Причина таких широких полномочий очевидна: спасатели должны как можно быстрее реагировать в случае чрезвычайной ситуации. Лучше им не мешать, ведь на кону может стоять чья-то жизнь.

Невские Новости / Валя Кемпи

Как объяснил юрист, судебные приставы имеют право попасть в жилое помещение только при наличии открытого исполнительного производства или с разрешения старшего судебного пристава. И делать они это могут лишь в присутствии сотрудника полиции.

Более сложные отношения у собственников жилья складываются с сотрудниками ЖЭК, ТСЖ или аварийщиками. По словам Глушко, жильцы не очень любят открывать им дверь, хотя зачастую доступ в помещение нужен для выполнения регламентных работ и коммунальщики ходят по квартирам не по собственному желанию.

«Так велит законодательство. Проводить осмотр коммуникаций необходимо один раз в три месяца, если ситуация с жильем не аварийная. При плановом осмотре время визита коммунальщики должны согласовывать с собственником жилья заблаговременно. В аварийной ситуации — например, если соседи почувствовали запах газа, а дома никого нет — работники МЧС могут взломать дверь. При этом потребуется наличие сотрудника полиции. Но когда коммунальщики в плановом порядке не могут попасть в квартиру или не знают, где отыскать собственника, подается заявление в суд. Как правило, иск удовлетворяют, а собственника обязывают впустить в свой дом работников ЖЭК», — объяснил Глушко.

При этом юрист добавил, что без проверки документов не стоит открывать двери своего жилища для посторонних людей, в какой бы форме они ни были. Помимо демонстрации документа через дверной глазок лучше дополнительно спросить у человека, как его зовут и где он работает. А после этого стоит позвонить в соответствующую организацию и уточнить, действительно у них есть такой сотрудник. Это, по мнению Глушко, значительно снизит вероятность встречи с мошенниками.

Юрист особо подчеркнул, что работники налоговой службы, кредиторы и коллекторы не имеют права беспрепятственного проникновения в квартиру, поэтому перед этими визитерами двери можно смело держать закрытыми.