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В США раскритиковали Аргентину из-за заморозки цен
Весь мир
В США раскритиковали Аргентину из-за заморозки цен
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Буэнос-Айрес, 26 октября. Американские компании, работающие в Аргентине, подвергли критике правительство страны в связи с их решением о замораживании цен на 1432 наименования потребительской корзины. Об этом сообщает Торговая палата США в латиноамериканской стране.

Власти Аргентины 15 октября достигли соглашения с предпринимателями о замораживании цен на продукты питания и средства гигиены с 1 октября до 7 января. Для этого правительство страны вернуло стоимость товаров на уровень, зарегистрированный в начале месяца. Такая мера была предпринята с целью сдержать инфляцию, которая увеличилась на 3,5% в сентябре. Только за первые девять месяцев 2021 года данный показатель вырос на 37%.

В связи с этим Торговая палата США в Аргентине выразила беспокойство по поводу применения искусственных мер по контролированию инфляции.

Американская сторона считает, что принятое решение не только не предотвращает рост цен, но и, наоборот, может по окончании трех месяцев привести к резкому их скачку.

Компании утверждают, что при вынесении решения в результате диалога между правительством и предпринимателями их предложения не учитывались. Они также раскритиковали власти за нежелание подписать справедливое и отвечающее требованиям фирм соглашение.

«Торговая палата США неоднократно предупреждала о рисках такой политики. Это делает невозможным создание новых рабочих мест, сдерживает приток инвестиций и приводит к формированию враждебной, ограничительной и непредсказуемой среды», — заключили американские предприниматели в сообщении.

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