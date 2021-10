В США раскритиковали Аргентину из-за заморозки цен

Буэнос-Айрес, 26 октября. Американские компании, работающие в Аргентине, подвергли критике правительство страны в связи с их решением о замораживании цен на 1432 наименования потребительской корзины. Об этом сообщает Торговая палата США в латиноамериканской стране.

#Argentina | Commerce Secretary Roberto Feletti signed a resolution that freezes the price of 1,432 consumer products. This policy will be in effect until January 2022. https://t.co/nz59ehoJTE

Власти Аргентины 15 октября достигли соглашения с предпринимателями о замораживании цен на продукты питания и средства гигиены с 1 октября до 7 января. Для этого правительство страны вернуло стоимость товаров на уровень, зарегистрированный в начале месяца. Такая мера была предпринята с целью сдержать инфляцию, которая увеличилась на 3,5% в сентябре. Только за первые девять месяцев 2021 года данный показатель вырос на 37%.

В связи с этим Торговая палата США в Аргентине выразила беспокойство по поводу применения искусственных мер по контролированию инфляции.

Argentina addresses rising food prices: "We need to stop the ball so that food does not continue limiting the buying power of wage earners" —Secretary of Internal Commerce, Roberto Feletti. @RobertoFeletti https://t.co/0SR69bb53C