Ложные надежды: почему министр обороны Украины уверен, что США не бросят Киев

Киев продолжает удивлять заявлениями от лиц, наделенных всей полнотой власти, которые как минимум должны отдавать себе отчет в том, что они говорят — тем более если слова исходят из уст человека, отвечающего за вооруженные силы всей страны. А ведь это не какой-то министр пропаганды, которому положено лукаво дискутировать. Человек, командующий обороной государства, даже просто в силу своих должностных обязанностей должен выражаться ясно и лаконично, а не отрабатывать повестку, ублажая слух кураторов из заморской страны.

Defense Secretary Lloyd Austin took a side trip to Georgia and Ukraine to assure these nations that America has their back. #Commentaryhttps://t.co/GYnKmUyPMM — CNSNews (@cnsnews) October 22, 2021

Итак, визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину, обсуждение планов и заверение в поддержке, совместная пресс-конференция. Остановившись на прогнозах России о том, что Вашингтон в свете своего бегства из Афганистана в конечном итоге точно так же откажется от Украины, министр обороны Андрей Таран сделал для журналистов следующее заявление:

«Я не собираюсь сравнивать отношения между США и Украиной с отношениями между США и Афганистаном. Украина — это страна, которая борется за свою независимость и территориальную целостность. Мы не сомневаемся в поддержке нашего стратегического партнера. США понимают важность нашей борьбы, борьбы Украины за свою независимость, за сдерживание российской агрессии».

Особо отметим, что турне Остина по зарубежным странам черноморского бассейна является первым выездом министра после вывода американских войск из Афганистана и крайне негативного осуждения этого поступка со стороны европейских партнеров по НАТО. Последние прямо сказали, что Вашингтон предал их всех. Тот факт, что Афганистан являлся, на минуточку, главным союзником США, не входящим в НАТО, не помог. Захотели — вышли, а все остальное, как это принято в США, Белый дом не волнует.

Two months after US withdrawal, some 300 Americans still in Afghanistan https://t.co/jS7IcRquad pic.twitter.com/VzYsxGSTLN — WKBN 27 First News (@WKBN) October 26, 2021

И вот, глава Минобороны Украины делает громкое заявление, в котором выражает полную уверенность в поддержке со стороны «стратегического партнера». Извините, господин Таран, но кто вы для Ллойда Остина? Вы не партнер по НАТО. Вы даже не главный союзник. Вы просто средство для создания напряженности на одном из флангов большой России, не более. Средство, которое вдруг озвучило свое мнение. А оно не может совпадать с мнением Остина по той простой причине, что средство не должно думать, оно должно только делать то, что ему укажут. Именно поэтому, услышав заявление Тарана, «шериф» проявил дипломатичность и скромно отказался от комментариев по данному вопросу.

Не распознав подвоха, украинский министр обороны принялся нахваливать вклад США в дело борьбы с Россией, осветив роль американских военных советников, которые ведут работу по достижению украинскими ВС стандартов, принятых в Североатлантическом альянсе. При этом, как отметил Таран, отношения между Украиной и США приобретают взаимовыгодный характер.

«С партнерами мы делимся собственным опытом боевых действий против российских вооруженных сил, потому что такого опыта, который есть у украинских вооруженных сил, нет ни у кого другого», — сказал он.

Очень хорошо сказано, и правильное направление задано. Настолько правильное, что буквально и добавить нечего. Стоит только напомнить, что весь опыт борьбы украинских вооруженных сил против российской армии сводится к опыту быстрой и практически безболезненной сдачи на милость победителя всех воинских частей ВСУ, располагавшихся на территории Крыма, где, собственно, и имело место соприкосновение кадровых российских военных с кадровыми военными Украины. Сложно вспомнить ситуацию, при которой противник так быстро утрачивал боевой дух и стремление к победе. Хочется даже сказать, что если товарищ Таран этим качествам обучит не только военных из США, но и прочих представителей НАТО, то все прогрессивное человечество будет этому обстоятельству безмерно благодарно.

Підвищує наші спроможності на Донбасі, – Таран про військову допомогу СШАhttps://t.co/9S0gOTthMw pic.twitter.com/tDRDOJ12gV — 24 канал (@24tvua) October 19, 2021

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своем августовском интервью четко и ясно разложил сложившиеся между Украиной и США отношения.

«Свергнутый проамериканский режим в Кабуле не спасло даже то, что Афганистан имел статус главного союзника США, не входящего в НАТО. Похожая ситуация ожидает сторонников американского выбора в Украине», — отметил он.

А министру обороны Украины Андрею Тарану остается только пожелать успехов в попытках угодить руководителям, находящимся по другую сторону Атлантического океана. Но слова Николая Патрушева он должен помнить каждую минуту.