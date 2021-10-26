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Музей Алларда Пирсона будет хранить золото скифов до завершения судебных разбирательств
Общество
Музей Алларда Пирсона будет хранить золото скифов до завершения судебных разбирательств
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Амстердам, 26 октября. Скифское золото продолжат хранить в амстердамском музее Алларда Пирсона до окончательного решения суда о принадлежности экспонатов, сообщил официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге.

Решение суда об присуждении Украине скифского золота не является окончательным. Это связано с тем, что у сторон имеются возможности для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

«Мы будем ждать окончательного решения суда», — сообщил Ланге в беседе с ТАСС.

Он отметил, что обычно такие разбирательства продолжаются длительное время. На период судебных процессов скифское золото останется в Амстердаме.

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. артефактов. Они были вывезены из Крыма в 2014 году для оформления выставки в музее Алларда Пирсона. После воссоединения полуострова с Россией, права на сокровища предъявила отечественная и украинская стороны.

Как ранее сообщалось, амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине. Судебный процесс длится на протяжении семи лет.

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