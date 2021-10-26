Камбербэтч подтвердил слухи о пересъемке сцен «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия»

Лос-Анджелес, 26 октября. Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о работе над супергеройским фильмом киновселенной Marvel. Артист подтвердил пересъемки некоторых сцен боевика «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

Голливудский актер стал гостем популярной программы Today Show, где раскрыл подробности работы с Marvel. По его словам, всех поклонников вселенной ждет огромное количество приятных сюрпризов. Работу на проекте он назвал крайне волнующей.

«Сэм Рэйми у руля, так что ждите много чего необычного. И да, мы делаем его еще лучше: в ноябре и декабре у нас будут пересъемки, а сам фильм выйдет в мае. И я полагаю, вам придется ждать до этого момента… Это все, что я могу вам сказать», — шутливо рассказал Камбербэтч.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» запланирована на 6 мая 2022 года. Снимать дополнительные моменты режиссерам придется из-за запутанного сюжета фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщают источники издания ComicBook. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Изначально фантастический блокбастер с Камбербэтчем должен был выйти на большие экраны в марте, однако недавно стало известно о массовом переносе премьер. Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил перестановки производственными сдвигами.