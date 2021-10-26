Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки

Москва, 26 октября. Актриса Светлана Светличная почти неделю не выходит на связь с родными и близкими. Внучка звезды Мария Ивашова поделилась подробностями поисков бабушки.

Звезда комедии «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная исчезла несколько дней назад. Артистка перестала отвечать на сообщения и звонки, вскоре правоохранительные органы Москвы начали поиск звезды. Внучка Мария Ивашова прокомментировала эту ситуацию в беседе с РЕН-ТВ. Наследница актрисы рассказала о масштабах поисков.

«Все ищут. Задействованы все. Надеюсь, отыщется в скором времени», — сообщила внучка актрисы.

Ивашова все еще не получила новых данных о Светличной. Незадолго до исчезновения звезды в прессу попала информация о том, что актрисе вызвали скорую помощь на киностудию имени Горького, передает телеканал «360».

Поиски Светланы Светличной проходят под контролем председателя СК Александра Бастрыкина. Глава комитета поручил сообщать ему о новых обстоятельствах исчезновения актрисы.