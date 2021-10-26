Издание «Вести Подмосковья» узнало, откуда родом большинство высокопоставленных лиц России

Москва, 26 октября. Издание «Вести Подмосковья» ознакомилось с биографией 970 российских чиновников, узнав, где они появились на свет. Теперь можно определить, какие регионы явили стране больше всего людей, решающих судьбы современной России. Среди 970 человек — самые высокопоставленные лица российского Правительства, министры и их заместители, руководители федеральных служб, агентств и госкорпораций, губернаторы регионов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

Ожидаемо лидерство здесь у Москвы. В столице родились 125 человек из списка важных персон. Город подарил стране шесть губернаторов, семь членов Совета Федерации, сорок пять депутатов Государственной думы. Остальные — сотрудники администрации президента, федеральные министры и их заместители, руководители ведомств.

На втором месте — Северная столица. Родом из Санкт-Петербурга 41 человек. Замыкает тройку Московская область. В ней родились 32 чиновника.

Самый высокопоставленный представитель Подмосковья в Правительстве России — Татьяна Голикова, заместитель Михаила Мишустина по вопросам социальной политики. Она родом из города Мытищи. Федеральным казначейством Российской Федерации руководит уроженец поселка Икша Дмитровского района Роман Артюхин. Девять уроженцев Московской области занимают в федеральном Правительстве посты заместителей министра.

Ранее ФАН приводил комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможных перестановках в Правительстве. Он сообщил, что такие изменения никогда заранее не анонсируются.