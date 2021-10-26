Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана

Хартум, 26 октября. Генерал суданской армии и фактический глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы и профессиональные объединения республики.

Как сообщает телеканал Al Hadath, решение было принято во вторник, 26 октября. В общей сложности генерал утвердил шесть новых постановлений, но детали распоряжений пока неизвестны.

Ранее на фоне массовых протестов суданские военные арестовали премьер-министра республики Абдаллу Хамдока и задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Суданская армия выступила за формирование компетентного правительства, которое приведет страну к свободным и справедливым выборам.

На произошедшее уже отреагировали в Вашингтоне. Представители Госдепа стали угрожать суданцам. Бюро по делам африканских стран Госдепартамента заявило, что политический кризис в Судане «ставит под угрозу помощь США».