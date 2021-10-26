Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы

Москва, 26 октября. Продюсер Иосиф Пригожин жестко отреагировал на высказывания рэпера Моргенштерна, который усомнился в необходимости организации парадов Победы, и призвал музыканта к ответу.

Рэпер Моргенштерн резко высказался о традиции празднования Дня Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак. Скандальный артист признался, что не понимает необходимости ежегодно отмечать 9 Мая.

Пригожин присоединился к критике в адрес рэпера в беседе с изданием «СтарХит». Продюсер потребовал от артиста ответить за неуместные высказывания.

«За подобные вещи надо нести какую-то ответственность. Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной. Не знаю, зачем Моргенштерн сделал это сейчас — может, потому что уходит и хочет поглубже себя закопать?» — предположил Пригожин.

Продюсер также связал высказывания Моргенштерна с плохим воспитанием. При этом он отметил, что в случившемся есть доля вины Собчак, передает «Газета.Ru».

Рэпер Моргенштерн, которого штрафовали за пропаганду наркотиков, ранее заявил, что не боится потери популярности. Музыкант рассказал о своем отношении к признанию публикой и звездному статусу.