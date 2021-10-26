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Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
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Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 26 октября. Продюсер Иосиф Пригожин жестко отреагировал на высказывания рэпера Моргенштерна, который усомнился в необходимости организации парадов Победы, и призвал музыканта к ответу.

Рэпер Моргенштерн резко высказался о традиции празднования Дня Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак. Скандальный артист признался, что не понимает необходимости ежегодно отмечать 9 Мая.

Пригожин присоединился к критике в адрес рэпера в беседе с изданием «СтарХит». Продюсер потребовал от артиста ответить за неуместные высказывания.

«За подобные вещи надо нести какую-то ответственность. Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной. Не знаю, зачем Моргенштерн сделал это сейчас — может, потому что уходит и хочет поглубже себя закопать?» — предположил Пригожин.

Продюсер также связал высказывания Моргенштерна с плохим воспитанием. При этом он отметил, что в случившемся есть доля вины Собчак, передает «Газета.Ru».

Рэпер Моргенштерн, которого штрафовали за пропаганду наркотиков, ранее заявил, что не боится потери популярности. Музыкант рассказал о своем отношении к признанию публикой и звездному статусу.

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