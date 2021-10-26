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Актриса Марина Зудина рассказала, почему не сыграет в спектакле Константина Богомолова
Шоу-бизнес
Актриса Марина Зудина рассказала, почему не сыграет в спектакле Константина Богомолова
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Актриса театра и кино Марина Зудина рассказала ФАН, почему не сыграет в спектакле режиссера Константина Богомолова «На каждого мудреца».

Смелая постановка комедии Островского пришлась по душе многим гостям Театра наций, где и состоялась премьера. Однако не все остались довольны.

Поклонники Марины Зудиной, ожидавшие актрису на сцене в роли богатой вдовы Софьи Турусиной, своего кумира так и не увидели. Театралы предположили, что между актрисой и режиссером произошло недопонимание. Однако сама Зудина уверяет, что для такого поворота событий были вполне объективные причины.

«Да, концепция поменялась. Мы в поездке были в это время. Я на «Кинотавре» была, потом мы в Милан улетали с дочкой на выпуски. Вот и все. Концепция потом поменялась. В этом нет ничего такого», — говорит актриса.

В конечном итоге роль Софьи Турусиной досталась актеру Игорю Миркурбанову.  

«Это обычная практика. Теперь роль исполнит Игорь Миркурбанов. И это не единственная женская роль, которую играет мужчина. Я сейчас участвую в проекте, в котором репетирую мужскую роль. Я буду играть мужчину, ну и что? Актер – это актер. Игорь сыграет женщину, а я в спектакле сыграю мужчину», — отметила Марина Зудина.

Ранее артистка театра и кино поделилась своими опасениями о продолжении своей карьеры. С места работы актрису отправили оформлять пенсию. Новость о походе в Пенсионный фонд России стала для женщины неожиданностью, она посчитала, что может быть «тревожным звоночком».

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Марина Зудина рассказала, почему не сыграет в спектакле Константина Богомолова
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