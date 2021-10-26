Сенатор Ковитиди выдвинула версию подоплеки решения по крымскому золоту

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает крайне опасным прецедент, созданный в Нидерландах в связи с решением о передаче Украине коллекции золота скифов из крымских музеев. Во вторник стало известно, что после почти семилетних разбирательств Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине находящуюся в Нидерландах коллекцию из музеев Крыма.

Выставка «Крым. Золотой остров в Черном море» проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией Украина предъявила претензии на коллекцию, в результате долгих разбирательств нидерландский суд принял решение в пользу Киева. Россия уже заявила, что вердикт будет обжалован.

По мнению сенатора Ковитиди, подоплека решения суда Амстердама может заключаться в многолетней политике Нидерландов, не желающих отказываться от своего колониального прошлого.

Отметим, высказанная в авторской колонке позиция является личным мнением Ольги Ковитиди и может не совпадать с мнением редакции ФАН.

Фото из личного архива Ольги Ковитиди /

Крымчан не удивляет решение Нидерландов. Колонка Ольги Ковитиди

Нас, крымчан, увы, не удивляет решение Апелляционного суда Нидерландов. Для нас очевидна неправомерность передачи Украине коллекции, которая является историческим достоянием народов Крыма. Принимая такое решение, суд допустил не просто политизированность. Создан опасный международно-правовой прецедент. Однако этому есть объяснение.

Не секрет, что на территории Нидерландов находится огромное количество предметов культурного наследия, передача которых какому-либо другому государству вызвала бы волну возмущения у голландцев. Однако многие из этих произведений фактически являются «награбленным», они могли быть украдены из колоний, которыми владели Нидерланды вплоть до XX века.

Напомню, Нидерланды подписали Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Этот документ был принят Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1970 году. Но, похоже, в Гааге недостаточно внимательно прочитали этот документ, поскольку все заявления о возвращении предметов колониального искусства странам, из которых они были фактически украдены, остаются только на бумаге. В некоторых всемирно известных голландских музеях до 40% экспонатов могут быть похищенными из бывших колоний. А ведь эти предметы являются выдающимися объектами культурного наследия других стран. Фактически Нидерланды удерживают эти произведения незаконно.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

В качестве примера напомню об одном из экспонатов, который обещали вернуть — это бриллиант весом в 70 карат, принадлежавший султану Банджармасина. Драгоценность попала в Нидерланды после того, как земли султана, входящие в состав Индонезии, перешли под контроль голландцев в конце XIX века. И это не единственный такой пример, хотя главные музеи страны — «Рейксмузеум» и «Тропенмузеум» — заявили, что поддерживают предложение о создании правовой основы для возврата 100 тысяч предметов, которые в свое время были вывезены из колоний.

Таким образом, на сегодня Нидерланды могут продолжать незаконно удерживать у себя как минимум десятки тысяч предметов искусства, которые им не принадлежат.

На этом фоне отказ вернуть скифское золото народу Крыма не кажется необычным, при том, что это решение не только не отвечает принципам справедливости, но и прямо нарушает международное право. Это может негативно повлиять в первую очередь на культурные и музейные контакты самих Нидерландов, поскольку подобным решением фактически поставлен под вопрос принцип доверия не только в музейном деле, но и в других сферах.