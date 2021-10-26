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Netflix представил новый тизер продолжения аниме DOTA: Dragon’s Blood
Общество
Netflix представил новый тизер продолжения аниме DOTA: Dragon’s Blood
Prt Scr youtube.com  /  Netflix Anime

Москва, 26 октября. Американский стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона аниме-сериала DOTA: Dragon’s Blood. В видео появились ключевые персонажи вселенной.

Ролик вышел на YouTube-канале Netflix Anime. В новом тизере появились основные персонажи из первого сезона, премьера которого прошла 25 марта. Премьера новых эпизодов запланирована на начало 2022 года, точная дата пока не разглашается.

Сериал DOTA: Dragon’s Blood создан по мотивам MOBA от разработчика компьютерных игр Valve. Главными героями выступают рыцарь-дракон Дэвион, принцесса Мирана и ее оруженосец Марси. Ожидается, что одним из главных действующих лиц второго сезона станет персонаж Лина.

Ранее популярный стриминговый сервис представил первый трейлер адаптации аниме «Ковбой Бибоп». Режиссерами многосерийного проекта стали создатели хитов Netflix Алекс Гарсиа Лопес и Майкл Кэтлман. Главные роли сыграли звезда «Звездного пути» Джон Чо, актер сериала «Бесстыжие» Мустафа Шакир и исполнительница одной из ролей в комедийном сериале «Внутри Эми Шумер» Даниэлла Пинеда.

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