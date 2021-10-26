Аналитик Евсеев: Британия может помочь Украине с организацией новых провокаций в Крыму

Москва, 26 октября. Британия хочет создать на Украине центр подготовки разведывательно-диверсионных групп для ВСУ, которые будут угрожать безопасности Крыма, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт отметил, что британцы могут помочь Украине с организацией новых провокаций в Крыму. В будущем России могут понадобиться дополнительные силы для задержания разного рода диверсантов, которые могут попасть на российский полуостров с помощью различных военных и гражданских судов. Он также считает потенциальной угрозой то, что Британия будет строить для ВМСУ ракетные катера.

«Скорее всего, на них поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения», — предупредил Евсеев.

По словам аналитика, все это свидетельствует о возможной подготовке Британии и Украины к совместному удару по Крыму. Это представляет собой серьезный вызов, на который Россия должна будет дать адекватный ответ. Эксперт подчеркнул, что к решительным действиям должен быть готов не только Черноморский флот, но и подразделения ФСБ.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Россия готова решительно и жестко отвечать на новые провокации НАТО у берегов Крыма. Не так давно стало известно, что Альянс в ходе учений отрабатывал сценарий атаки на полуостров, передает «Царьград».