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Песков: Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране
Весь мир
Песков: Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 26 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние события в Судане, отметив, что граждане государства должны сами разобраться в своих внутриполитических вопросах.

«Мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности», — заявил представитель главы РФ.

Песков добавил, что Москва обеспокоена обстановкой в восточноафриканском государстве, и подчеркнул значимость отношений с Хартумом для России в самых различных областях. Он подтвердил, что Кремль очень внимательно наблюдает за событиями.

«Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране. Мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», — добавил Песков.

В понедельник военное крыло переходных властей в Хартуме объявило о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, а также о задержании нескольких официальных лиц, включая главу правительства Абдаллу Хамдока. Государственному перевороту в стране предшествовала серия массовых протестов на фоне острого политического и экономического кризисов.

Комментарий российского МИД последовал вскоре после свержения правительства. По словам пресс-секретаря Марии Захаровой, главной причиной таких кардинальных решений суданского военного руководства стали вмешательство внешних сторон и провальная политика кабмина, проводившаяся в течение последних двух лет.

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