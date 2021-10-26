Депутаты ГД в I чтении приняли законопроект об увеличении МРОТ до 13,6 тысячи рублей

Москва, 26 октября. Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 13 617 рублей с 2022 года.

Данный показатель на 825 рублей больше, чем в текущем году — сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, говорится на сайте Госдумы. Сумма устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. МРОТ также не может быть ниже уровня прожиточного минимума по стране. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения должен подняться на 324 рубля, для детей — на 289 рублей, а для пенсионеров — на 255 рублей.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее поддержал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в следующем году. Соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством.