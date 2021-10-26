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Сборная России за тур до окончания выиграла Всемирную шахматную олимпиаду для слепых
Спорт
Сборная России за тур до окончания выиграла Всемирную шахматную олимпиаду для слепых
wikipedia.org  /  rorkhete / CC BY-SA 3.0

Афины, 26 октября. Сборная России досрочно победила на Всемирной шахматной олимпиаде среди спортсменов с проблемами со зрением, которую проводит Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA) в Греции. В общей сложности в соревновании участвуют 22 команды.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, в активе команды в составе Руслана Драганова, Алексея Смирнова, Станислава Бабарыкина, Евгения Суслова, Максима Ермакова и капитана Дмитрия Андреева 16 очков. Глава ФШР Андрей Филатов поздравил спортсменов с победой, отметив сплоченный дух и характер всей команды.

На втором месте оказалась сборная Польши, тройку замкнула команда Сербии, но серебро и бронзу команды разыграют в финальном туре. Заключительный матч россияне проведут с венграми.

Напомним, в сентябре 2021 года россиянин Андрей Демченко стал победителем первенства Европы по шахматам, сыграв вничью в заключительном туре соревнования.

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шахматы олимпиада IBCA
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