Банк России понизил официальные курсы валют на 27 октября

Москва, 26 октября. Рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные на официальном сайте регулятора.

Стоимость национальной валюты США опустилась на 58,19 копейки и составила 69,55 рубля за единицу. Курс евро сократился на 1,04 копейки и закрепился на уровне 80,70 рубля.

На торгах Московской биржи основные иностранные валюты также демонстрируют падение. Согласно данным торговой площадки, доллар торгуется на отметке 69,42 рубля. Биржевой курс европейской валюты в то же время снизился на 31 копейку — до 80,59 рубля.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что хранит свои сбережения в рублях. По словам главы ЦБ, делает она это согласно своему внутреннему убеждению.