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ЛНР предложила Украине заменить представителя в гуманитарной подгруппе на Медведчука
Политика
ЛНР предложила Украине заменить представителя в гуманитарной подгруппе на Медведчука
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Луганск, 26 октября. Власти Луганской Народной Республики предложили Украине заменить представителя в гуманитарной подгруппе на главу политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С таким заявлением к властям Киева выступила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева. По ее словам, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Галина Третьякова имеет деструктивную позицию.

«С учетом переговорной позиции госпожи Третьяковой и с учетом анализа ее работы в Верховной раде мы были склонны к тому, чтобы обратиться в адрес Украины с предложением заменить переговорщика госпожу Третьякову на господина Медведчука», — высказалась Кобцева.

Чиновница назвала Медведчука хорошим и обязательным переговорщиком.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал преследование Медведчука. По словам Путина, на Украине политика пытаются привлечь к ответственности за открытую позицию, которая направлена на стабилизацию в стране.

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