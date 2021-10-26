Сын Светличной пришел в бешенство после обнаружения актрисы

Москва, 26 октября. Сын известной актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов прокомментировал информацию об обнаружении артистки. Звездный наследник пришел в бешенство от ее поведения.

Пропавшую актрису активно начали искать после обращения ее родственников в полицию 25 октября. К поискам подключились волонтеры, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под свой личный контроль. Спустя сутки сотрудники уголовного оперативного розыска сообщили об обнаружении местоположения Светличной.

Однако не все обрадовались этой информации. Сын актрисы пришел в бешенство, узнав, что все это время его известная мать была на съемках какого-то телевизионного ток-шоу.

«Я шокирован. Она неделю шаталась. Где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был. Она даже не позвонила. Хочется ей так, значит, и я буду относиться к ней так. Бог ей в помощь», — резко отметил Ивашов в комментарии телеканалу «360».

Сын Светличной подчеркнул, что ему надоели «выкидоны» страдающей деменцией матери. По его словам, он больше не хочет с ней разговаривать.

Ранее стало известно, что незадолго до своего исчезновения популярная актриса побывала на киностудии имени Максима Горького. Во время визита ей стало плохо, однако она прекрасно соображала, где находится.