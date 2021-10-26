Дочь певца Дмитрия Маликова показала, как проводит время с младшим братом

Москва, 26 октября. Популярный российский певец Дмитрий Маликов празднует 51-летие. У артиста подрастают двое детей. Со своей супругой Еленой Изаксон артист в браке уже 21 год. Они воспитали троих детей. Старшая — дочь Елены, но Дмитрий удочерил ее. Средняя, Стефания, в этом году окончила перспективный вуз и сейчас занимается бизнесом. Девушка даже запустила свой бренд одежды. При этом у нее остается время и на помощь родителям в воспитании маленького брата Марка. Ему сейчас всего три года, пишет Teleprogramma.pro.

Дмитрий Маликов не скрывает, что сына выносила суррогатная мать. Мальчик с раннего детства активно демонстрирует любовь к музыке. И это неудивительно, ведь отец показывает ему хороший пример, каждый день играя дома на фортепиано.

Недавно младшие дети певца повеселились вместе. Вспомнив детство, Стеша Маликова решила попрыгать на кровати вместе с братом, а потом защекотала его до исступления. Марк долго не мог прийти в себя от хохота.

Подписчики семьи Маликовых восхитились их замечательной семейной идиллией. Многие отметили, что у исполнителя очень красивые дети.

«Классные такие»; «Стеша — прелестная»; «Как это мило, когда дети дружные»; «Прелестные детки»; «Как им весело вдвоем! Чудесно»; «Марк так быстро растет», — написали под публикацией подписчики.

Ранее Дмитрий Маликов поделился секретами, как привить любовь детей к игре на фортепиано.