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Более 60 иностранцев обвинили в незаконном пересечении границы России
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Правоохранители привлекли к ответственности более 60 иностранцев, которые незаконно пребывали на территории России. Мигранты также планировали проникнуть в страны Европейского союза.

Соответствующие данные за первые полгода 2021 года сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сейчас нарушители находятся в центре временного содержания.

По словам врио начальника отдела по контролю в сфере миграции УВМ ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александра Петренко, основная причина нарушений — это незнание законов нашей страны. Иностранцы уверены, что пересечение границы может пройти без дальнейшего предъявления обвинений. Однако отсутствие понимания правовой базы не освобождает мигрантов от ответственности.

«Пересечение границы без документов, с поддельными документами или, минуя пограничный контроль, является незаконным пересечением границы РФ. Это уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. При этом правонарушением является и организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан. Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до семи лет», — рассказал сотрудник ведомства.

Петренко подчеркнул, что выявление иностранцев, незаконно пересекающих границу, является одним из важных направлений работы миграционной службы. Эта деятельность осуществляется совместно с пограничным управлением. 

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