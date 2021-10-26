Верховный суд Украины пожаловался на давление властей с помощью мема

Киев, 26 октября. Любая безосновательная публичная критика судебной власти со стороны руководства страны подрывает основы украинской государственности, сообщили в Верховном суде Украины.

Помимо этого, ведомство заявило о постоянной защите верховенства права, демократии и прав человека на Украине. Об этом сказано в заявлении суда на странице в социальной сети Facebook. Также ведомство прикрепило к публикации мем.

«Любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Политика страны» уточняет, что таким образом ведомство в иносказательной форме заявляет о давлении со стороны власти на фоне рассмотрения в суде исков об отмене ограничительных мер Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против граждан Украины.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что в любой уважающей себя демократической стране власть не может быть сосредоточена в одних руках. Таким образом он не одобрил предложение ввести в государстве «диктатуру».