Незадолго до пропажи Светличная могла переписать все имущество на молодого любовника

Москва, 26 октября. Известная российская актриса Светлана Светличная незадолго до своего исчезновения общалась со звездой травести-комедии «Весельчаки» Иваном Николаевым. Предполагается, что артист мог завладеть ее имуществом.

Звезда советского фильма «Бриллиантовая рука» отличается не самым мягким характером. Незадолго до своего исчезновения она поругалась почти со всеми членами семьи. По информации kp.ru, актриса хотела составить завещание на правнука, однако в ссоре передумала, и все свое состояние могла передать Николаеву, который в последнее время всегда рядом с ней.

instagram.com / @ivannikolaev1

За свою жизнь 81-летняя Светличная приобрела три квартиры в Москве общей стоимостью в 80 миллионов рублей. Кроме того, она владеет обширной коллекцией антикварной мебели и шикарных украшений. Актриса, страдающая деменцией, неоднократно обвиняла своих родных в желании отнять у нее все ценное, однако близкие артистки опровергают подобные заявления.

Сам Николаев в шоке от новостей о его связи с известной актрисой. В эксклюзивном интервью ФАН он признался, что знаком со Светличной больше десяти лет. За многие годы она стала ему хорошим другом и товарищем, но ничего больше. Однако больше всего актера удивило сравнение с музыкантом Прохором Шаляпиным, который славится своей любовью к женщинам постарше.