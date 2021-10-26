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Адвокат Мейер заявил о возможности подачи апелляции по делу о передаче скифского золота

  /   Обновлено: 26 октября 2021 13:59
Общество
Адвокат Мейер заявил о возможности подачи апелляции по делу о передаче скифского золота
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Амстердам, 26 октября. Решение по делу о передаче скифского золота может быть пересмотрено. По словам адвоката Роба Мейера, музеи Крыма могут подать апелляцию и оспорить его.

Крымские музеи могут подать апелляцию по решению Амстердамского суда, касающемуся передачи скифского золота Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев.

«К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы приказать привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд», — объяснил он.

Решение о передаче скифского золота было принято Амстердамским судом во вторник, 26 октября. Отмечается, что разбирательства по этому делу длились в течение семи лет.

Скифское золото представляет собой коллекцию из двух тысяч артефактов. Они были отправлены крымскими музеями в Нидерланды для проведения временной выставки в феврале 2014 года.

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