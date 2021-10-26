Адвокат Мейер заявил о возможности подачи апелляции по делу о передаче скифского золота

Амстердам, 26 октября. Решение по делу о передаче скифского золота может быть пересмотрено. По словам адвоката Роба Мейера, музеи Крыма могут подать апелляцию и оспорить его.

Крымские музеи могут подать апелляцию по решению Амстердамского суда, касающемуся передачи скифского золота Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев.

«К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы приказать привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд», — объяснил он.

Решение о передаче скифского золота было принято Амстердамским судом во вторник, 26 октября. Отмечается, что разбирательства по этому делу длились в течение семи лет.

Скифское золото представляет собой коллекцию из двух тысяч артефактов. Они были отправлены крымскими музеями в Нидерланды для проведения временной выставки в феврале 2014 года.