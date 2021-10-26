Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 14:37
14:36
Общество
Камбербэтч подтвердил слухи о пересъемке сцен «Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия»
14:34
Происшествия
Следствие рассматривает месть в качестве одной из версий убийства семьи в Москве
14:32
Общество
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
14:32
Общество
Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту
14:32
Общество
Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки
14:31
Происшествия
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
14:30
Общество
Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
14:27
Происшествия
Выбросившему котенка с седьмого этажа жителю Саранска грозит три года тюрьмы
14:27
Армия
Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана
14:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
Все новости

Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Армия
Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 осуществили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Соответствующую информацию приводит Министерство обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, продолжительность полета составила порядка пяти часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские бомбардировщики на регулярной основе осуществляют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также в районе Арктики и Северной Атлантики, при этом соблюдая все международные правила и не нарушая границ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
черное море ту-22м3 бомбардировщики
Комментировать