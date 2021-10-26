Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

Москва, 26 октября. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 осуществили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Соответствующую информацию приводит Министерство обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, продолжительность полета составила порядка пяти часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские бомбардировщики на регулярной основе осуществляют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также в районе Арктики и Северной Атлантики, при этом соблюдая все международные правила и не нарушая границ.