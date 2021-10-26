Амстердамский суд прокомментировал свое решение передать скифское золото Украине

Амстердам, 26 октября. Амстердамский апелляционный суд прокомментировал принятое ранее решение о передаче скифского золота из музеев Крыма Украине.

Так, судьи рассматривали вопрос не о принадлежности скифского золота, а только о том, кому оно должно быть передано. Разбирательство длилось семь лет.

Уникальную коллекцию из четырех музеев Крыма вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме еще в феврале 2014 года. Однако затем местный суд признал скифское золото собственностью Украины, постановив передать его Киеву. При этом промежуточное решение по данному делу было вынесено в 2019 году.