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Амстердамский суд прокомментировал свое решение передать скифское золото Украине

  /   Обновлено: 26 октября 2021 13:54
Общество
Амстердамский суд прокомментировал свое решение передать скифское золото Украине
pixabay.com

Амстердам, 26 октября. Амстердамский апелляционный суд прокомментировал принятое ранее решение о передаче скифского золота из музеев Крыма Украине.

Так, судьи рассматривали вопрос не о принадлежности скифского золота, а только о том, кому оно должно быть передано. Разбирательство длилось семь лет.

Уникальную коллекцию из четырех музеев Крыма вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме еще в феврале 2014 года. Однако затем местный суд признал скифское золото собственностью Украины, постановив передать его Киеву. При этом промежуточное решение по данному делу было вынесено в 2019 году.

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