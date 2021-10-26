Baijiahao: попытка США отомстить России за фиаско с эсминцем Chafee провалилась

Пекин, 26 октября. Американские военные попытались отомстить России за свое фиаско в Японском море, однако у них ничего не получилось из-за решительных действий российских ВКС.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что не так давно эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить территориальные воды РФ в Японском море, однако на его пути появился российский боевой корабль. Американцы были вынуждены сменить курс, в результате чего по имиджу Пентагона был нанесен серьезный удар, передает «ПолитРоссия».

США захотели взять реванш, поэтому направили в Черноморский регион два стратегических бомбардировщика B-1B и самолеты-заправщики KC-135, которым было поручено приблизиться к границам РФ и на глазах у российских военных провести воздушную заправку. Таким образом американцы хотели публично унизить Россию.

«Военные США хотели спасти свое лицо за счет операции стратегических бомбардировщиков в Черном море, но в результате опять провалились. Подобные инциденты наносят ущерб репутации Пентагона», — говорится в статье.

wikipedia.org / US Air Force / Public Domain

Однако дело в том, что и на этот раз российские военные очень оперативно отреагировали на действия иностранных военных, поэтому провокация провалилась. Навстречу американским самолетам были отправлены истребители ВКС России, которые довольно быстро разогнали самолеты оппонентов.

Ранее «Царьград» писал, что провокация США в Японском море и инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма являются частью большой антироссийской стратегии Запада. Военные эксперты предупредили американцев, что Россия не оставит без ответа выпады в свой адрес.