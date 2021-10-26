Похожую на Светличную женщину видели просящей милостыню на улицах Москвы

Москва, 26 октября. Известную советскую и российскую актрису Светлану Светличную искала вся Москва. Некоторые горожане рассказали, что видели женщину, очень похожую на артистку, в центре столицы.

Поисками звезды фильма «Бриллиантовая рука» занимаются Следственный комитет и волонтеры, которые прошли до 30 километров от дома артистки. Официально обнаружение Светличной не было подтверждено, однако СМИ сообщили об обнаружении артистки, которая, по некоторым данным, снималась в ток-шоу.

Некоторое время назад в полицию обратилась москвичка, которая утверждала, что могла видеть артистку на улице в центре города. По информации Пятого канала, в районе станции метро «Тургеневская» стояла пожилая женщина, очень похожая на 81-летнюю Светлану Светличную. Жительница Москвы отметила, что 21 октября дама просила милостыню недалеко от вестибюля подземки, после чего последовала к «Сретенскому бульвару». Актриса уже долгое время страдает от деменции, поэтому вполне могла потеряться в центре столицы.

Ранее стали известны подробности исчезновения известной актрисы. Председатель Гильдии актеров кино России Валерия Гущина рассказала, что перед тем как пропасть, Светличная приезжала к ней. Звезда кинематографа жаловалась на издевательства и попросила связать ее с адвокатом. После общения с ним ее отправили домой на такси, после чего ее никто не видел.