Дачная амнистия в России будет распространяться на особо охраняемые зоны

Москва, 26 октября. Законопроект о продлении дачной амнистии, который приняла Государственная дума в I чтении, будет распространяться в том числе и на особо охраняемые зоны.

В рамках заседания было принято решение продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, инициативу в нижнюю палату парламента внесли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.