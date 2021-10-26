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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли международный аэропорт в Карабахе

  /   Обновлено: 26 октября 2021 13:41
Политика
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли международный аэропорт в Карабахе
wikipedia.org  /  President.az / CC BY 4.0

Физули, 26 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Физулинского международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

Прямую трансляцию мероприятия вели телеканалы NTV (Турция) и AzTV (Азербайджан). Церемония состоялась в рамках однодневного визита Эрдогана в кавказскую республику, в ходе которой он в вместе с Алиевым также посетил Нагорный Карабах.

Физулинский аэропорт был заложен 14 января, а первые тестовые полеты на нем прошли уже 5 сентября этого года.Также сообщается, что Алиев и Эрдоган подпишут ряд соглашений по совместному развитию региона.

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