Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли международный аэропорт в Карабахе

Физули, 26 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Физулинского международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

Прямую трансляцию мероприятия вели телеканалы NTV (Турция) и AzTV (Азербайджан). Церемония состоялась в рамках однодневного визита Эрдогана в кавказскую республику, в ходе которой он в вместе с Алиевым также посетил Нагорный Карабах.

Физулинский аэропорт был заложен 14 января, а первые тестовые полеты на нем прошли уже 5 сентября этого года.Также сообщается, что Алиев и Эрдоган подпишут ряд соглашений по совместному развитию региона.