Симферополь, 26 октября. Решение, принятое Амстердамским судом по делу о скифском золоте, является несправедливым и неправовым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава региона отметил, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. По его мнению, Амстердамский суд руководствовался не правом, а политикой.

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщалось ранее, Амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине. Судебные разбирательства по этому делу длились в течение семи лет.