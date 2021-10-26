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Глава Крыма Аксенов обвинил суд Амстердама во враждебном отношении к России и полуострову
Общество
Глава Крыма Аксенов обвинил суд Амстердама во враждебном отношении к России и полуострову
glava.rk.gov.ru

Симферополь, 26 октября. Решение, принятое Амстердамским судом по делу о скифском золоте, является несправедливым и неправовым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава региона отметил, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. По его мнению, Амстердамский суд руководствовался не правом, а политикой.

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщалось ранее, Амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине. Судебные разбирательства по этому делу длились в течение семи лет.

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Сергей Аксенов суд скифское золото решение
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