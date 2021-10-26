Россельхознадзор предупредил власти Курганской области об угрозе птичьего гриппа

Курган, 26 октября. Специалисты Россельхознадзора предупредили власти Курганской области о распространении в регионе птичьего гриппа, который может грозить «колоссальным экономическим ущербом».

Если не принять срочные меры для профилактики и борьбы с заболеванием, вирус может быть занесен на крупные птицеводческие предприятия региона. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Еще 20 октября птичий грипп был зарегистрирован у домашних кур на территории села Большое Приютное Петуховского района. По словам представителей Россельхознадзора, если региональные власти не примут никаких профилактических мер, а промышленные предприятия не устранят нарушения систем биобезопасности, вирус может в ближайшее время проникнуть на птицефабрики.

Режим ЧС ранее ввели в одном из районов Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа. Согласно российскому законодательству, владельцам полагается компенсация.