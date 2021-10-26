Шоумен Барецкий анонсировал совместный альбом с получившей гражданство РФ Наталией Орейро

Москва, 26 октября. Известный петербургский шоумен Стас Барецкий планирует помочь аргентинской певице Наталье Орейро с переездом в Россию, после чего они запишут совместный альбом.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении гражданства звезде сериала «Дикий ангел» и ее сыну. По словам шоумена Барецкого, он помогал популярной артистке получить документы. В будущем он планирует помочь звезде создать новые хиты.

«Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело дается, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться "Я — русская"», — анонсировал пластинку шоумен в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Барецкий раскрыл некоторые подробности альбома. По его словам, музыку для хитов напишет талантливый композитор из Донбасса. Саму пластинку будет продвигать «Союз профессиональных ритуальных агентов», президентом которого он является.

«Можно сказать, что она от могильщиков запишет свой альбом. Веселая такая девушка. Любит выпить, поэтому быстро нашли общий язык, даже без переводчика», — поделился шоумен.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Стас Барецкий уверен, что сотрудничество с аргентинской артисткой выйдет весьма плодотворным. Он не исключает, что в будущем их отношения могут перерасти в романтические.

Ранее получение Орейро российского гражданства прокомментировал известный исполнитель Юрий Лоза. В эксклюзивном комментарии ФАН он отметил, что теперь в России стало на одну красивую женщину больше.