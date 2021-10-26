Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 14:36
14:34
Происшествия
Следствие рассматривает месть в качестве одной из версий убийства семьи в Москве
14:32
Общество
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
14:32
Общество
Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту
14:32
Общество
Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки
14:31
Происшествия
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
14:30
Общество
Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
14:27
Происшествия
Выбросившему котенка с седьмого этажа жителю Саранска грозит три года тюрьмы
14:27
Армия
Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана
14:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
14:25
Происшествия
МВД: пропавшую актрису Светлану Светличную нашли живой в Москве
Все новости

Шоумен Барецкий анонсировал совместный альбом с получившей гражданство РФ Наталией Орейро
Шоу-бизнес
Шоумен Барецкий анонсировал совместный альбом с получившей гражданство РФ Наталией Орейро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 октября. Известный петербургский шоумен Стас Барецкий планирует помочь аргентинской певице Наталье Орейро с переездом в Россию, после чего они запишут совместный альбом.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении гражданства звезде сериала «Дикий ангел» и ее сыну. По словам шоумена Барецкого, он помогал популярной артистке получить документы. В будущем он планирует помочь звезде создать новые хиты.

«Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело дается, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться "Я — русская"», — анонсировал пластинку шоумен в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Барецкий раскрыл некоторые подробности альбома. По его словам, музыку для хитов напишет талантливый композитор из Донбасса. Саму пластинку будет продвигать «Союз профессиональных ритуальных агентов», президентом которого он является.

«Можно сказать, что она от могильщиков запишет свой альбом. Веселая такая девушка. Любит выпить, поэтому быстро нашли общий язык, даже без переводчика», — поделился шоумен.

Шоумен Барецкий анонсировал совместный альбом с получившей гражданство РФ Наталией Орейро
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Стас Барецкий уверен, что сотрудничество с аргентинской артисткой выйдет весьма плодотворным. Он не исключает, что в будущем их отношения могут перерасти в романтические.

Ранее получение Орейро российского гражданства прокомментировал известный исполнитель Юрий Лоза. В эксклюзивном комментарии ФАН он отметил, что теперь в России стало на одну красивую женщину больше.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Шоумен Барецкий анонсировал совместный альбом с получившей гражданство РФ Наталией Орейро
музыка орейро барецкий
Комментировать