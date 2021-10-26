Вооруженные столкновения группировок возобновились на западе Ливии

Аз-Завия, 26 октября. Пользователи социальных сетей сообщили о возобновлении столкновений между двумя вооруженными формированиями города.

Перестрелка вспыхнула после недавнего нарушения перемирия, заключенного группировками ранее на фоне аналогичных обстоятельств. Согласно источникам местных СМИ, в городе слышна перестрелка и уже есть сведения об ущербе и жертвах, однако официальные власти пока никак не прокомментировали происходящее.

Жители Аз-Завии утверждают, что бои вспыхнули между двумя формированиями, лояльными временному Правительству национального единства в Триполи. В конце августа боевики одной из этих группировок обвинялись в нападении на сотрудников городских служб уголовного розыска. Тогда по меньшей мере три человека получили ранения.

Ситуация с безопасностью в западных провинциях Ливии остается напряженной на фоне сообщений о присутствии боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). По информации члена Палаты представителей Али ат-Такбали, группы ИГ1 проводят подготовку экстремистов в данном регионе под защитой местных бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.