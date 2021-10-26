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БелТА: Лукашенко не против продажи белорусской электроэнергии Украине и Литве

  /   Обновлено: 26 октября 2021 13:33
Экономика
БелТА: Лукашенко не против продажи белорусской электроэнергии Украине и Литве
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против транспортировки белорусской электроэнергии Литве и Украине, несмотря на их позицию по отношению к властям республики.

Лукашенко встретился с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы в Гродненской области. С учетом риторики, исходящей от Вильнюса, можно было бы и не поставлять электричество, но «людей жалко», приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

«Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», — отметил белорусский лидер.

Экс-главный редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец ранее заявил, что представители украинского «Энергоатома» уже отправились в Белоруссию, чтобы договориться о поставках электроэнергии на Украину. На такой шаг официальный Киев пошел из-за критической нехватки угля.

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украина белоруссия лукашенко литва поставки электроэнергии
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