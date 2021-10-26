«Спартак» готов провести встречу с фанатами после проигрыша «Зениту»

Москва, 26 октября. Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной встрече команды и главного тренера красно-белых Руя Витории с болельщиками.

По его словам, руководство столичного клуба и команда всегда открыты для диалога с болельщиками.

«Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», — передает слова пресс-атташе «Чемпионат».

Напомним, болельщики красно-белых негативно отреагировали на разгром в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Игра проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 7:1. В составе победителей дважды отличился нападающий Сердар Азмун, хавбек Клаудиньо, форвард Артем Дзюба (с пенальти), дважды хавбек Андрей Мостовой и полузащитник Александр Ерохин. Это самое крупное поражение «Спартака» за историю РПЛ.

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак выразил слова поддержки португальскому специалисту Рую Витории после разгромного поражения в Петербурге.