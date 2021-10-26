Минобороны РФ показало кадры спасения панамского судна от пиратов в Гвинейском заливе

Москва, 26 октября. Оборонное ведомство РФ опубликовало видео спасения российскими моряками панамского судна, которое подверглось нападению пиратов возле побережья Африки.

По данным Минобороны России, подразделение морпехов с российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что «Вице-адмирал Кулаков» отправился в дальний поход 28 июня. Экипаж корабля участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы также побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр.

Ранее сообщалось, что российские и китайские боевые корабли впервые приняли участие в совместном патрулировании акватории Тихого океана. Боевые единицы ВМФ России и ВМС Китая находились в западной части океана с 17 по 23 октября.