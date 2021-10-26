Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 14:35
14:34
Происшествия
Следствие рассматривает месть в качестве одной из версий убийства семьи в Москве
14:32
Общество
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
14:32
Общество
Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту
14:32
Общество
Внучка Светличной сообщила о масштабных поисках артистки
14:31
Происшествия
В Балтийске произошел взрыв в многоквартирном доме
14:30
Общество
Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве
14:27
Происшествия
Выбросившему котенка с седьмого этажа жителю Саранска грозит три года тюрьмы
14:27
Армия
Al Hadath: генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился распустить профсоюзы Судана
14:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин потребовал от Моргенштерна ответить за слова про День Победы
14:25
Происшествия
МВД: пропавшую актрису Светлану Светличную нашли живой в Москве
Все новости

Путин и Греф обсудят вопросы развития Сбербанка на встрече 26 октября
Экономика
Путин и Греф обсудят вопросы развития Сбербанка на встрече 26 октября
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф проведут рабочую встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства обсудит с топ-менеджером банка вопросы развития кредитно-финансовой организации. Переговоры запланированы на вторник, 26 октября. Путин работает в Кремле, у него проходят внутренние совещания, уточнил Песков.

«Это (Сбербанк. — Прим. ФАН) системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.

Вице-президент «Сбера» Сергей Бессонов ранее сообщил, что новый сервис банка, который должен ускорить процесс рассмотрения заявок от застройщиков на кредитование, появится в первой половине следующего года. Благодаря этому участники рынка смогут оформить кредитный продукт за пять дней.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин и Греф обсудят вопросы развития Сбербанка на встрече 26 октября
путин песков греф развитие сбербанка
Комментировать