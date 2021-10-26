Путин и Греф обсудят вопросы развития Сбербанка на встрече 26 октября

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф проведут рабочую встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства обсудит с топ-менеджером банка вопросы развития кредитно-финансовой организации. Переговоры запланированы на вторник, 26 октября. Путин работает в Кремле, у него проходят внутренние совещания, уточнил Песков.

«Это (Сбербанк. — Прим. ФАН) системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», — добавил официальный представитель Кремля.

Вице-президент «Сбера» Сергей Бессонов ранее сообщил, что новый сервис банка, который должен ускорить процесс рассмотрения заявок от застройщиков на кредитование, появится в первой половине следующего года. Благодаря этому участники рынка смогут оформить кредитный продукт за пять дней.