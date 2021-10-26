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Депутат Рады Арахамия призвал через референдум решать вопрос о форме правления страной
Политика
Депутат Рады Арахамия призвал через референдум решать вопрос о форме правления страной
wikimedia.org  /  Presidential Administration of Ukraine

Киев, 26 октября. Вопросы о смене формы правления на Украине должны решаться на референдуме, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов высказался в пользу жесткой президентской республики. По его словам, в таком случае лишь глава государства будет отвечать за все процессы, происходящие в стране. Арахамия с таким мнением не согласился и заявил, что свою личную позицию Данилов ни с кем не согласовывал.

«Мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума», — заявил парламентарий.

Нардеп добавил, что сейчас потребности и запроса общества на эту тему нет. В целом на Украине нет необходимости менять форму правления и на эту тему нет дискуссий, заключил он.

Ранее секретарь СНБО Данилов прокомментировал возможность продления действия закона об особом статусе Донбасса. По его словам, украинские власти ждут несколько тяжелых месяцев из-за Верховной рады.

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