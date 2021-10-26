Зеленский после решения суда по «скифскому золоту» пообещал «вернуть» Украине Крым

Киев, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение апелляционного суда в Амстердаме передать стране «скифское золото». По его словам, это является долгожданной победой.

Помимо этого, глава государства также поблагодарил суд за справедливое решение, а команды министерства юстиции, внешнеполитического ведомства и министерства культуры и информационной политики страны — за результат.

«Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым», — подчеркнул Зеленский.

В марте 2014 года на территории Крымского полуострова состоялся референдум о вхождении региона и Севастополя в состав России. Тогда за воссоединение выступили 96,77 % жителей Крыма и 95,6 % севастопольцев.

Ранее стало известно, что суд Амстердама постановил передать Киеву «скифское золото» после семи лет судебных разбирательств. Соответствующую информацию сообщили представители суда.