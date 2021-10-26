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Транспортный комитет Госдумы поддержал отмену обязательного ТО
Экономика
Транспортный комитет Госдумы поддержал отмену обязательного ТО
Правительство Приморского края

Москва, 26 октября. Законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилистов посоветовали принять в первом чтении парламентариям Государственной думы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Депутаты от фракции «Единая Россия», а также сенаторы из партии «ЕР» разработали инициативу, которая предполагает ликвидацию обязательного технического осмотра для некоторых водителей.

Комитет нижней палаты парламента по транспорту выступил с рекомендацией Государственной думе, согласно которой проект предлагается одобрить и принять в первом чтении.Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что если закон будет принят, то автомобилисты смогут пройти ТО по собственному желанию.

Документ предполагает, что технический осмотр станет необязательным для легковых транспортных средств, а также мотоциклов, которые используются россиянами «исключительно в личных целях». У законопроекта нет отстроченной даты вступления в силу, поэтому он начнет функционировать сразу же после опубликования.

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государственная дума авто транспорт технический осмотр
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