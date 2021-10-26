Сектор Газа поддержал устроивших голодовку палестинцев в тюрьмах Израиля

Газа, 26 октября. Десятки палестинцев устроили сидячую забастовку перед штаб-квартирой Международного комитета Красного Креста в городе Газа. Данная акция стала знаком солидарности собравшихся с семью арабскими заключенными, объявившими голодовку в израильских тюрьмах.

Организатором выступил палестинский комитет по делам заключенных. Участники призывали к немедленному освобождению арестованных, скандировали лозунги и держали плакаты с надписями «Административное задержание является преступлением» и «Прекратить административное задержание».

Palestinians in Gaza call to save seven hunger-striking prisoners



Solidarity protest in Gaza demands release of seven prisoners held without charge or trial who are refusing food. https://t.co/1T74sTSrHD — Prison_Health (@Prison_Health) October 26, 2021

Административное задержание, которому подверглись заключенные, подразумевает возможность полиции произвести арест на неопределенный срок на основании «секретной информации» без официальных обвинений и судебных разбирательств. Срок действия постановлений об административном задержании составляет от четырех до шести месяцев, адвокатам не разрешено ознакомляться с доказательствами вины их подзащитных.

В перечень упомянутых палестинцев вошли Кайед Фасфус, который находится под стражей 103 дня, Микдад Кавасмех — 94 дня, Алаа Арадж — 79 дней, Хешам Абу Хавваш — 70 дней, Шади Абу-Акр — 62 дня, Айяд Хурейми — 31 день и Ратеб Харебат — 16 дней. Фасфус и Кавасмех доставлены в госпитали из-за истощения.

Palestinians prisoners refuse food to protest Israeli abuse https://t.co/m56kP5KyN6 #TheNewArab #Palestine — Eye On Gaza (@Eye_On_Gaza) October 13, 2021

Как заявил глава комитета Хасан Кантия, голодовка вызвана тяжелыми условиями содержания.

«Заключенные, объявившие голодовку, находятся в тяжелом состоянии здоровья, и некоторым из них грозит неминуемая смерть. Мир безучастно наблюдает за израильскими нарушениями в отношении палестинских заключенных», — сказал он.

Все семеро являются членами радикальной исламистской организации «Исламский джихад Палестины», чьей целью является уничтожение Израиля силовым путем.

Ziad Al-Nakhala, secretary-general of Islamic Jihad, said the movement would support the prisoners with everything it has, “even if it requires us to go to war for them” #Israel #Gaza #Palestine https://t.co/M98P1PeD6u — Arab News (@arabnews) October 15, 2021

Погасившая шестилетнее заключение в израильской тюрьме палестинка Нисрин Абу Кмаил утверждает, что израильские тюремные службы проводят «карательную» политику в отношении арабов.

«Они изолируют заключенных, проводя репрессивную и карательную политику и практикуя одиночное заключение. Семеро заключенных находятся в тяжелых условиях», — говорит она.

По неофициальным данным, из 4 600 заключенных-палестинцев в израильских тюрьмах около 500 находятся под административным задержанием.

Режим содержания в пенитенциарных учреждениях Израиля ужесточился после сентябрьского побега шестерых преступников из тюрьмы строгого режима «Гильбоа». Это стало возможным благодаря халатности на многих уровнях защиты.

Since the Gilboa prison break in early September, when six Palestinian prisoners escaped from a high-security jail, Israeli authorities have carried out a crackdown within jails, separating and transferring hundreds of inmates. https://t.co/SgELdUMhmB — Samidoun Network (@SamidounPP) October 18, 2021

С декабря 2020 года заключенные под раковиной при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника проделали подземный ход, который не был выявлен охраной из-за игнорирования пункта инструкции о простукивании стен. Кроме того, при постройке тюрьмы не были возведены противоподкопные средства, требуемые по проекту, а когда заключенные выбирались из тоннеля, они попали под камеру наблюдения, однако ответственный за видеомониторинг охранник в тот момент спал.

Поймать их удалось лишь через две недели с привлечением ряда правоохранительных и специальных служб. Примечательно, что израильские арабы, с которыми взаимодействовали беглецы, практически не оказывали им помощь. Сами же сбежавшие совершили ряд грубых ошибок, что сильно облегчило их поиски, включая использование мобильной связи, движение к собственным жилищам и т.д.

The six Palestinians who were recaptured after a daring breakout from a maximum-security Israeli jail have had their detentions prolonged on Sunday by a Nazareth court. ???? #Gilboa #Palestine #Israelhttps://t.co/9r4z8epKIl — The New Arab (@The_NewArab) September 20, 2021

Арабские источники неизменно заявляют о якобы тяжелых условиях содержания и нарушении прав человека в отношении заключенных палестинцев, в то время как израильские источники утверждают о равном отношении к ним в сравнении с арестованными других национальностей.

Подавляющее количество арабов содержится в подобных учреждениях за террористическую деятельность, и инцидент с «Гильбоа» поставил вопрос о надежности государственной системы содержания подобных людей.