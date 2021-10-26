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Сектор Газа поддержал устроивших голодовку палестинцев в тюрьмах Израиля
Весь мир
Сектор Газа поддержал устроивших голодовку палестинцев в тюрьмах Израиля
Global Look Press  /  Mahmoud Nasser/Keystone Press Agency

Газа, 26 октября. Десятки палестинцев устроили сидячую забастовку перед штаб-квартирой Международного комитета Красного Креста в городе Газа. Данная акция стала знаком солидарности собравшихся с семью арабскими заключенными, объявившими голодовку в израильских тюрьмах.

Организатором выступил палестинский комитет по делам заключенных. Участники призывали к немедленному освобождению арестованных, скандировали лозунги и держали плакаты с надписями «Административное задержание является преступлением» и «Прекратить административное задержание».

Административное задержание, которому подверглись заключенные, подразумевает возможность полиции произвести арест на неопределенный срок на основании «секретной информации» без официальных обвинений и судебных разбирательств. Срок действия постановлений об административном задержании составляет от четырех до шести месяцев, адвокатам не разрешено ознакомляться с доказательствами вины их подзащитных.

В перечень упомянутых палестинцев вошли Кайед Фасфус, который находится под стражей 103 дня, Микдад Кавасмех — 94 дня, Алаа Арадж — 79 дней, Хешам Абу Хавваш — 70 дней, Шади Абу-Акр — 62 дня, Айяд Хурейми — 31 день и Ратеб Харебат — 16 дней. Фасфус и Кавасмех доставлены в госпитали из-за истощения.

Как заявил глава комитета Хасан Кантия, голодовка вызвана тяжелыми условиями содержания.

«Заключенные, объявившие голодовку, находятся в тяжелом состоянии здоровья, и некоторым из них грозит неминуемая смерть. Мир безучастно наблюдает за израильскими нарушениями в отношении палестинских заключенных», — сказал он.

Все семеро являются членами радикальной исламистской организации «Исламский джихад Палестины», чьей целью является уничтожение Израиля силовым путем.

Погасившая шестилетнее заключение в израильской тюрьме палестинка Нисрин Абу Кмаил утверждает, что израильские тюремные службы проводят «карательную» политику в отношении арабов.

«Они изолируют заключенных, проводя репрессивную и карательную политику и практикуя одиночное заключение. Семеро заключенных находятся в тяжелых условиях», — говорит она.

По неофициальным данным, из 4 600 заключенных-палестинцев в израильских тюрьмах около 500 находятся под административным задержанием.

Режим содержания в пенитенциарных учреждениях Израиля ужесточился после сентябрьского побега шестерых преступников из тюрьмы строгого режима «Гильбоа». Это стало возможным благодаря халатности на многих уровнях защиты.

С декабря 2020 года заключенные под раковиной при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника проделали подземный ход, который не был выявлен охраной из-за игнорирования пункта инструкции о простукивании стен. Кроме того, при постройке тюрьмы не были возведены противоподкопные средства, требуемые по проекту, а когда заключенные выбирались из тоннеля, они попали под камеру наблюдения, однако ответственный за видеомониторинг охранник в тот момент спал.

Поймать их удалось лишь через две недели с привлечением ряда правоохранительных и специальных служб. Примечательно, что израильские арабы, с которыми взаимодействовали беглецы, практически не оказывали им помощь. Сами же сбежавшие совершили ряд грубых ошибок, что сильно облегчило их поиски, включая использование мобильной связи, движение к собственным жилищам и т.д.

Арабские источники неизменно заявляют о якобы тяжелых условиях содержания и нарушении прав человека в отношении заключенных палестинцев, в то время как израильские источники утверждают о равном отношении к ним в сравнении с арестованными других национальностей.

Подавляющее количество арабов содержится в подобных учреждениях за террористическую деятельность, и инцидент с «Гильбоа» поставил вопрос о надежности государственной системы содержания подобных людей.

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