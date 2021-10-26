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Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Государственная дума Российской Федерации приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Данную инициативу в нижнюю палату парламента внесли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Амнистия предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленной в собственность земле. Кроме того, владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

Решение о продлении дачной амнистии принято на заседании Госдумы во вторник. Под данный закон попадают и дома, которые расположены в особо охраняемых зонах.

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