Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии

Москва, 26 октября. Государственная дума Российской Федерации приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Данную инициативу в нижнюю палату парламента внесли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Амнистия предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленной в собственность земле. Кроме того, владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

Решение о продлении дачной амнистии принято на заседании Госдумы во вторник. Под данный закон попадают и дома, которые расположены в особо охраняемых зонах.